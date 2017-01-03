Марокканку задержали за попытку провезти в Испанию габонца в чемодане

Гражданку Марокко задержали при попытке пересечь границу испанской Сеуты с молодым африканцем в чемодане. Об этом сообщает во вторник, 3 января, The Local.

Инцидент произошел 30 декабря. Сотрудники Национальной гвардии заметили в очереди на погранконтроль ведущую себя подозрительно и нервничающую 22-летнюю женщину и попросили открыть имевшийся при ней большой чемодан. Внутри они обнаружили находящегося без сознания темнокожего мужчину. Как отмечается, он практически задохнулся от нехватки кислорода.

Как выяснилось, африканцу 19 лет, он из Габона. При этом у него не было при себе никаких документов.

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В Нацгвардии полагают, что женщина — член группы контрабандистов, за плату перевозящих молодых людей в Испанию. Подозреваемой грозит до семи лет тюрьмы.

Сеута расположена на северном побережье Марокко. Через нее, а также другой испанский анклав в Африке — Мелилью — проходит один из основных миграционных маршрутов в Европу. Как правило, им пользуются уроженцы стран южнее Сахары.

Так, в сентябре 2016 года сообщалось, что на въезде из Марокко в Мелилью испанские пограничники спасли четырех африканских мигрантов, которые прятались в герметичном тайнике без вентиляции. Крики о помощи раздались из-под днища одного из минивэнов. Трех молодых мужчин из Гвинеи и женщину из Конго удалось извлечь при помощи электропилы.