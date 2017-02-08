Украинец перетащил через границу в Россию полтонны орехов на канате

В городе Донецке Ростовской области российские пограничники задержали гражданина Украины, который при помощи каната незаконно переправил через границу полтонны орехов по льду реки. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, украинец легально пересек границу, а затем по замерзшей реке Большая Каменка на канате перетащил с украинской на российскую территорию 18 мешков очищенных грецких орехов общей массой около 500 килограммов.

Вся незаконная партия орехов была изъята. В отношении задержанного открыто административное дело — ему грозит штраф до 875 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о выдворении украинца за пределы России.

26 января сообщалось, что гражданин Украины пытался провезти через российско-украинскую границу мясную тушу на санях, но был задержан.

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Неделей раньше губернатор Харьковской области Юлия Светличная заявила, что из-за нехватки средств в регионе приостановлено возведение забора на границе с Россией — так называемый проект «Стена».

В июле 2016-го депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил о провале проекта. По его словам, разрекламированный бывшим главой правительства Арсением Яценюком забор выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.

Проект «Стена», ориентировочная стоимость которого составляет четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов), реализуется на Украине с 2014 года. Согласно плану, госграница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников.

