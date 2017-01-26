Украинец пытался вывезти в Россию мясную тушу на санях

Гражданин Украины пытался протащить через российско-украинскую границу мясную тушу на санях и был задержан. Об этом в четверг, 26 января, информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня на рассвете пограничный наряд отдела «Красная Таловка» Луганского отряда перехватил нарушителя за несколько метров от государственной границы, неподалеку от населенного пункта Золотаревка. Мужчина направлялся не с пустыми руками, а тянул на санях тушу мяса», — говорится в сообщении.

Пограничники задержали мужчину и составили в отношении него протокол об административном правонарушении.

19 января губернатор Харьковской области Юлия Светличная заявила, что из-за нехватки средств в регионе приостановлено возведение забора на границе с Россией — так называемый проект «Стена».

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В июле депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил о провале проекта. По словам Березы, разрекламированный бывшим главой правительства Арсением Яценюком забор выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.

Проект «Стена» реализуется на Украине с 2014 года. Согласно плану, госграница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).