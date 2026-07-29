Россиянин попытался сжечь полицейскую машину рядом с отделом

В Краснодарском крае осудят молодого человека за попытку поджога полицейской машины

В Краснодарском крае осудят молодого человека за попытку поджога полицейской машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он обвиняется по статьям 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, 5 сентября 2025 года 20-летний житель Горячего Ключа, действуя по указанию сотрудников СБУ, возле отдела полиции облил бензином служебную машину, но не успел ее поджечь, так как был остановлен сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин собирал беспилотники для Украины.