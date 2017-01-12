Новозеландец с дочерью месяц дрейфовали в море на сломанном катамаране

Новозеландец и его шестилетняя дочь 27 дней дрейфовали без связи на сломанном катамаране в Тасмановом море. Как сообщает в четверг, 12 января, издание Stuff.co.nz, за это время они преодолели более 2000 километров и оказались в австралийском городе Улладулла.

46-летний Алан Лэнгдон (Alan Langdon) планировал совершить вместе с Кью (Que) небольшое путешествие в новозеландский залив Бей-оф-Айлендс, но на четвертый день пути шторм повредил один из двух рулей катамарана. На судне длиной 6,4 метра не было ни радиопередатчика, ни спутникового телефона, поэтому сообщить о бедствии не получалось, а непогода мешала устранить поломку.

По словам яхтсмена, на катамаране имелся портативный приемник GPS, показывающий географические координаты судна. Однако без карт мужчина не мог определить, где находится, и куда плыть дальше.

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Лэнгдон был удивлен, что о его исчезновении написали в СМИ. Он отметил, что хотя путешествие оказалось менее комфортабельным, чем он рассчитывал, ему и его дочери ничто не угрожало. Мужчина также рассказал, что он с Кью бывал и в более долгих плаваниях, а на борту катамарана имелись запасы еды на несколько месяцев.

Путешественник отверг обвинения, что уплыл из Новой Зеландии, чтобы скрыть ребенка от своей бывшей жены. Он указал, что дочь была на его попечении с рождения.

В декабре 2016 года сообщалось, что рыбаки спасли австралийских школьниц, уплывших в океан, чтобы сделать селфи. Девушки беспомощно дрейфовали по волнам в 500 метрах от берега на надувных фламинго, динозавре и единороге.