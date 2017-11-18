В Одессе побили начальника полиции и его подчиненных

Начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и пятерых его подчиненных избили во время акции протеста против застройки городского сада в Одессе. Об этом сообщается на странице его подразделения в Facebook в субботу, 18 ноября.

По словам Головина, получившего травму головы, cтражи порядка действовали профессионально, а конфликт спровоцировали люди в балаклавах. Гражданские лица не пострадали.

Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и насилии над стражами порядка.

Как написал на своей странице в Facebook начальник управления превентивной деятельности одесского главка полиции Иван Ищенко, гражданская акция называлась «Летний сад наш». Полицейские, по его словам, протестующим не мешали, а Головин получил камнем по голове как раз после слов о том, что свободный проход в сквер никто не ограничит и активисты могут обеспечить гражданский контроль за тем, что будет происходить на этой территории.

Ранее 18 ноября было опубликовано видео нападения украинских радикалов на Украинский театр в Одессе, где должен был выступить Константин Райкин. Мероприятие было сорвано.