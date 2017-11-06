В центре Киева напали на сотрудника американского посольства

На площади Независимости в Киеве пять человек напали на секретаря посольства США на Украине Омара Карденти. Об этом сообщает «Обозреватель».

Сообщается, что группа мужчин бросилась на Карденти с криком «Иностранцы, убирайтесь прочь!» Служба безопасности посольства обратилась в полицию. По предварительной информации, 40-летний дипломат не получил серьезных травм. Рассматривается несколько версий нападения, в том числе «провокация для дестабилизации обстановки в стране»».

Материалы по теме Правые со стволами Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян

В октябре в Львовской области избили народного депутата Украины от Радикальной партии Андрея Лозового. Инцидент произошел возле развлекательного комплекса «Берлога» в селе Хащованя, куда Лозовой приехал на встречу с избирателями. Охрана Лозового подобрала чужую собаку, что не понравилось ее хозяевам.

В октябре фанаты футбольного клуба «Днепр» избили депутата Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрия Березу. Во время драки у болельщиков «Днепра-1», где Береза работает президентом, отобрали баннеры и барабан.