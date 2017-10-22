Депутата Верховной Рады от партии Ляшко избили из-за французского бульдога

Во Львовской области избили народного депутата Украины от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом в своем Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, инцидент произошел возле развлекательного комплекса «Берлога» в селе Хащованя, куда Лозовой прибыл ради встречи с избирателями.

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Он также указал, что конфликт произошел из-за того, что охрана Лозового подобрала чужую собаку породы французский бульдог. Приехавшие забрать собаку и разобраться с нардепом прибыли на автомобиле с наклейкой «Вежа Ведмежа» (название гостиничного комплекса в поселке Славское).

Факт избиения в своем Facebook подтвердил и сам Лозовой, добавив, что с ним все в порядке. Заказчиком нападения он назвал «лесную мафию». Также депутат поблагодарил Национальную полицию за оперативную реакцию.

В октябре фанаты футбольного клуба «Днепр» избили депутата Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрия Березу. Во время драки у болельщиков «Днепра-1», президентом которого является Береза, также отобрали баннеры и барабан.