Пьяный школьник избил полицейского в Риге

Пьяный ученик школы-интерната в Риге избил сотрудника полиции. Соответствующее видео опубликовал портал Delfi.lv.

Сообщается, что инцидент произошел в полдень 23 ноября. Дежурная по школе обратилась к полицейскому с просьбой закрыть двери в учебном заведении. Сотрудник правоохранительных органов попросил отойти в сторону ученика, который мешал ему это сделать. Тот в ответ ударил стража порядка в голову, а потом повалил его на пол и стал бить ногой. За происходящим наблюдали другие школьники. Они подбадривали подростка и снимали происходящее на телефон.

Полицейский был госпитализирован, у него зафиксирована травма плеча. Подростка задержали, в крови у него обнаружили 1 промилле алкоголя.