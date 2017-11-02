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В Латвии пожаловались на нашествие медведей из России

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Латвийские леса заселяют медведи из России и Эстонии, они вытесняют из естественной среды обитания местных хищников. Об этом сообщает портал LA.lv.

Обычно в лесах Латвии зимует всего 10 медведей, пишет издание. Но за последний год в стране обнаружили следы около 50 хищников, в основном вдоль северо-восточной границы страны. Сотрудник Латвийского государственного института исследования леса Янис Озолиньш говорит, что медведи разорили множество пчелиных ульев и растерзали домашних животных. Медведей также заметили многие местные жители.

Как отмечает LA.lv, размножению хищников способствует, в частности, запустение прилегающих к Латвии районов Псковской области: «Где когда-то жили люди, теперь стоят заброшенные, пустые деревни».

В августе на нашествие российских медведей пожаловались жители белорусской деревни Лозоватка в Витебской области: животные разоряли ульи, люди, опасаясь встречи с хищником, не выходили ночью и вечером из дома. Сельчане обнесли ульи колючей проволокой, развесили пустые пивные банки на деревьях для сигнализации.

Медведи пришли на эту территорию после пожаров 2015 года в соседней Смоленской области. По данным работников местного лесхоза, 10 лет назад в окрестностях гулял один медведь, затем их число выросло как минимум до 35.

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