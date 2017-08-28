В белорусской деревне пожаловались на нашествие российских медведей

Белорусская деревня Лозоватка в Витебской области подверглась нашествию медведей из России. Об этом в понедельник, 28 августа, информирует телеканал ОНТ.

Согласно сообщению, медведи разоряют ульи, сами жители Лозоватки по вечерам и в ночное время не выходят из домов, боясь встречи с хищником. Сельчане обнесли ульи колючей проволокой, развесили пустые пивные банки на деревьях для сигнализации.

Материалы по теме А теперь сохатый! Как лоси взяли Ригу

Житель Лозоватки Петр Пашкевич рассказал журналистам о встрече с медведем: «Выходит на дорогу туша, поднимается на задние лапы и стоит. Мне, конечно, страшно. Минуты три он постоял и ушел». Отмечается, что Лозоватка находится в двух километрах от границы с Россией. Медведи заполонили местность после того, как в 2015 году на сопредельной территории Смоленской области полыхали лесные пожары. По данным работников местного лесхоза, 10 лет назад в окрестностях гулял один медведь, сейчас их минимум 35.

11 августа житель поселка Сосьва (Свердловская область) Александр Лопахин сумел без оружия отбиться от напавшей на него в лесу медведицы. 44-летний мужчина пошел в лес за грибами и в районе села Кошай повстречал медведицу с медвежонком. Животное бросилось на человека, предположительно, чтобы защитить своего детеныша. Мужчина левой рукой схватил медведицу за голову, а правой начал бить ее по морде. Получив такой отпор, оглушенная, она выпустила грибника, а потом убежала.