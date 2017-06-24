А теперь сохатый!

Жители Риги жалуются на нашествие лосей. Сохатые забираются в частные дома, перебегают оживленные перекрестки, подбираются к жилым кварталам вплавь... За последнее время зафиксировано несколько десятков визитов лесных обитателей в густонаселенные городские районы. «Лента.ру» разбиралась, чем столица Латвии так их привлекает.

По земле и воде

В соцсетях бурно обсуждают происходящее. Мэр латвийской столицы Нил Ушаков разместил на своей странице в Facebook ролик: сохатый на перекрестке улиц Деглава и Илукстес. «Пока тут выбирают мэра, по улицам опять бегают лоси», — написал градоначальник, имея в виду проводившееся 22 июня в Рижской думе голосование. Кстати, через несколько часов после публикации Ушакова в третий раз выбрали главой города.

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Рижанка Рита Лутикова опубликовала ролик с лосем, гуляющим в окрестностях улицы Иоукстес. Портал Delfi.lv сообщил также, что сохатый забрел в частный дом в районе Дарзциемс. По словам хозяйки дома, первой его во дворе увидела ее бабушка. «Она закричала. Я забежала на кухню и увидела в окно огромное животное. Я стала звонить спасателям. В этот момент лось свалился в бассейн. Он барахтался, пытаясь выбраться, но бассейн у нас довольно глубокий, поэтому у него ничего не получалось», — рассказала она. На помощь прибыли полицейские, ветеринары и спасатели. «Они дали ему снотворное, чтобы он успокоился. Лось был огромный и очень тяжелый. Из бассейна его тащили семеро мужчин», — говорит Эвелина. Спасенного сохатого отвезли в лес и выпустили на волю.

Парнокопытные не первый раз демонстрируют тягу к водным процедурам. В конце мая полицейским сообщили о лосе, который вот уже долгое время плывет по Даугаве в сторону центра города и не может самостоятельно выбраться на берег. Спасатели вытащили его с помощью веревки на берег. Обессиленный лесной житель лег на землю и не двигался. Стражи порядка отвезли его в лес.

Нашествие лосей в Риге

Эксперты объясняют все это тем, что в конце весны и начале лета молодые лоси покидают своих родителей и начинают жить самостоятельно. Ориентируются они не очень хорошо, людей не боятся, вот и забредают в город.

Осенний рев

Предыдущее нашествие лосей в Ригу было прошлой осенью. Так, в сентябре Нил Ушаков опубликовал видео с сохатым, прогуливающимся по центру города. «После прогулки по отремонтированной улице Бривибас лось пошел проверять новый парк на месте бывшей свалки на улице Деглава», — пошутил глава города. Еще один лесной обитатель зашел на стоянку супермаркета в районе Пурвицемс. А 14 сентября лось погиб, столкнувшись с такси. Его похоронили на кладбище для животных Citi medību lauki.

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Зоологи объясняют, что в сентябре-октябре парнокопытные спариваются и теряют от инстинктов голову, забредая куда не нужно. На людей они обычно не нападают. Опасность может возникнуть, только если раздразнить зверя или при неосторожном приближении человека к лосятам. «Что с ними делать? Увидели лося — тихонько повернитесь и идите спокойно. Не нужно сразу убегать, потому что он может за вами погнаться. Удар ногой лося, кстати, сносит маленькое деревце. Так вот, старайтесь идти так, чтобы между вами и лосем был какой-то предмет, например, столб. Он с одной стороны вас скроет, с другой стороны изменит направление атаки», — инструктирует рижан зоолог Михаил Пупиньш. Спасатели действуют по своей инструкции. Животных они пытаются направить, сопроводить или с помощью ветеринаров усыпляют их, а затем перевозят в ближайший лес. Стрелять категорически запрещено.

Бобры и кабаны

Одними лосями дело не ограничивается. В некоторых районах города, таких как Мангальсалу, Яунциемс и Шкиротава, регулярно жалуются на кабанов. По оценкам охотников, в Риге сейчас находится от 60 до 70 диких свиней. Особую активность они проявляли в 2015 году. Тогда стадо из 10 особей заметили даже в центре — перебегали в неположенном месте все ту же улицу Бривибас. Рижская дума в апреле 2015-го провела совещание по проблеме бродячих животных. Депутаты решили обнести оградой районы, наиболее подверженные набегам. Позже Нил Ушаков отчитался в социальных сетях о поимке двух кабанов, вышедших на ночную прогулку к памятнику Свободы. Соответствующий пост он озаглавил «Рижский триллер». Мэр рассказал, что лесные свиньи доставили много хлопот (к их поимке пришлось привлечь два полицейских патруля, применяли электрошокеры). Когда кабаны выспались, их выпустили в лесу южнее Риги.

Отлов кабанов в Риге

Не отстают от кабанов и бобры. Если в 2006 году в Латвии было 72 тысячи бобров, то в 2010 году — уже 150 тысяч. В Риге с грызунами, обитающими в городских каналах, сражались долгие годы. Жителей латвийской столицы беспокоит, что от острых зубов страдают вековые дубы — гордость города, часть его исторического облика. Причем животные чувствуют себя очень уверенно, например затеяли строить хатки рядом с Латвийской национальной оперой. Власти пытались с ними бороться, но потом смирились с беспокойными соседями. Сейчас в Рижском канале живет одна семья грызунов. Городское самоуправление о них заботится и не хочет, чтобы они ушли. И не только потому, что эти животные стали достопримечательностью. Бобры обозначили свою территорию, обжились, устроив норы в двух местах, и не допускают конкурентов. Если их прогнать, придут другие и опять начнут строить норы. Иногда животные хулиганят, грызут деревья. Но с этим можно бороться — давать им ветки, а ценные деревья защищать специальными ограждениями.

«Природа берет свое»

В Риге можно встретить также косуль, хорьков, лис, оленей, хищных птиц. Экологи называют разные причины такой любви диких животных к столице Латвии. Активно обсуждают фауну и в соцсетях. Многие комментаторы увязывают распространение живности с массовой миграцией латышей на заработки в страны ЕС. За годы независимости население республики сократилось на 700 тысяч человек (до 1,9 миллиона). По прогнозам демографов, при нынешних темпах депопуляции через сто лет латыши могут исчезнуть. «Лоси замещают уехавших, природа берет свое», — пишет пользователь Анатолий Харитоник.

В Рижском канале живет семья бобров Фото: Laurie Campbell / Globallookpress.com

Некоторые эксперты предполагают, что дикие животные перестают бояться людей и в каком-то смысле «одомашниваются». Так, сотрудник государственного Института исследования леса «Силава» Янис Озолиньш говорит, что звери знают о возможных выгодах от сосуществования с человеком, поэтому стараются подойти к нему поближе, сдружиться и поселиться рядом. «Этот естественный процесс всегда был и никогда не прерывался. Как только у животных появляется такая возможность, они идут к людям. Уже давно лисы живут рядом с нами, все больше приближаются косули. Но есть такие звери, что хотят быть рядом с человеком, а не могут — они для нас слишком опасны из-за крупных размеров. Те же медведь, лось, кабан. Они не нападают на людей, но, защищая себя, становятся агрессивными и потому могут поранить или убить человека», — говорит Озолиньш.

Согласно третьей версии, распространению животных способствует сворачивание промышленного производства в пригородах Риги, а также закрытие многих крупных сельскохозяйственных предприятий. Раньше они образовывали своеобразный пояс, отделявший город от дикой природы, теперь этого препятствия нет, и животные легко забредают в жилые районы. По четвертой версии, животных в Риге всегда было много. Просто сейчас люди вооружились смартфонами, и появилось множество фото- и видеосвидетельств их пребывания. В любом случае на людей лесные гости не нападают, а потому можно только порадоваться единению латышей с природой.