Бывший СССР
 
Последние новости
Швеция лишила Канаду титула действующего чемпиона мира по хоккею
КНДР отчиталась об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности
На Украине арестовали 73-летнего организатора акции «Бессмертный полк»
Чак Норрис проиграл бабушке в фигурном подбрасывании бутылки
Названы сроки достижения человечеством десяти ближайших звезд
СМИ узнали о планах США прекратить оказание безвозмездной военной помощи Украине
Трамп призвал «сознательные страны» изолировать Иран
Популярные новости
Швеция лишила Канаду титула действующего чемпиона мира по хоккею
На Украине арестовали 73-летнего организатора акции «Бессмертный полк»
Порошенко ретировался под крики «Брехло» и «Позор»
Названы сроки достижения человечеством десяти ближайших звезд
СМИ узнали о планах США прекратить оказание безвозмездной военной помощи Украине
Актриса разделась в знак протеста против полигона отходов под Брянском
Емельяненко отреагировал на избиение вице-президента союза MMA России

Исчезающий вид

Почему обезлюдел второй по величине город Латвии — Даугавпилс

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ints Kalnins / Reuters

На прошлой неделе в СМИ распространились две неприятные для граждан Латвии новости. Сначала демографы заявили, что при сохранении нынешних тенденций латыши могут исчезнуть через сто лет. А следом бывший министр иностранных дел страны Янис Юрканс, характеризуя положение дел в стране, сказал, что «Бог ушел из Латвии». «Лента.ру» разбиралась, насколько критична ситуация, на примере Даугавпилса — второго по величине города республики.

Эра «большого хапка»

Даугавпилс вступил в 1990-е густонаселенным городом (по латвийским меркам, конечно): почти 130 тысяч человек. Алексей Провиденко, бывший депутат Верховного Совета Латвийской Республики, а также бывший исполнительный директор Думы Даугавпилса, рассказал «Ленте.ру», что тогда город располагал серьезной промышленной базой — несколькими десятками крупных предприятий. «Всего в Даугавпилсе насчитывалось 47 тысяч аттестованных рабочих мест. Это означает, что у трудящихся на данных предприятиях были достойные условия труда, столовые, душевые, здравпункты, профилактории, пионерские лагеря, детские сады для своих отпрысков и прочие блага. Одно такое рабочее место по нынешним меркам стоит 70-80 тысяч евро. И сравните с тем, что сейчас, — нынче в Даугавпилсе в промышленной сфере занято (за вычетом работников железной дороги) примерно пять тысяч человек. Таким образом, получается, что убытки города от уничтожения промышленности составили без малого 3 миллиарда евро. Из предприятий советского времени сохранились лишь Локомотиворемонтный завод да Завод приводных цепей. И работают они с мощностью в разы меньшей, чем раньше», — сетует Провиденко, написавший в свое время книгу «Даугавпилс: десять лет беды».

Городские предприятия гибли, по словам собеседника, в последнем десятилетии прошлого века по одному и тому же сценарию. «Заводы и фабрики буквально растаскивали по кусочкам, забирали у них оборотные средства, обвешивали непосильными кредитами в 30, 60 и даже 120 процентов годовых! Банковские проценты оказывались одинаковыми и для торговых контор, и для операций с недвижимостью, и для производственных предприятий. На финальном этапе оборудование многих предприятий было продано по цене металлолома», — рассказывает он.

Наиболее болезненной, подчеркивает Провиденко, стала утрата уже в начале 2000-х даугавпилсского Завода химического волокна (ЗХВ) — самого высокотехнологичного из местных предприятий, поставлявшего продукцию в 30 стран мира. Однако руководители набрали кредитов под бешеные проценты, и в итоге ЗХВ за бесценок достался инвесторам из Сингапура, пообещавшим спасти предприятие. Обещание они не сдержали, денег вложили очень мало и к тому же «откачивали» продукцию завода, даже не внося ее в дебиторскую задолженность.

«Говорилось одно, а делалось совсем другое. Слишком многие, замешанные в хищениях, были заинтересованы в том, чтобы завод не выжил. Кроме того, европейским конкурентам очень не нравилось, что в Даугавпилсе есть огромный завод», — поясняет бывший депутат. И добавляет, что то же самое «произошло с мебельным комбинатом, авторемонтным заводом, заводом "Латремстанок", обувным комбинатом, заводом строительных конструкций, где к тому времени уже почти достроили новый цех по производству пенополистирола».

В поисках новой жизни

Упадок городской промышленности, массовое сокращение рабочих мест, а также последовавшее в 2004-м вступление Латвии в ЕС, открывшее границы, привело к оттоку населения. Местный оценщик недвижимости Михаил Лавренов в разговоре с «Лентой.ру» пожаловался, что из-за этого спрос на жилье в Даугавпилсе упал. «Народ уезжает за границу, и квартиры никому не нужны. У меня, например, две трети друзей, с которыми я вырос, учился в школе и в университете, давно осели за границей — в Англии, Ирландии, США. Возвращаться не собираются. Впрочем, постоянно ветшающий и устаревающий городской жилой фонд не дает ценам на вторичное жилье окончательно упасть, ведь новое жилье тоже не строится. При себестоимости строительства около 800 евро за "квадрат" продать его можно не более чем за 350 евро. Но и на вторичное жилье столь низких цен вы не встретите нигде в таких районных центрах, как Даугавпилс. Подобного нет ни в Эстонии, ни в Литве, ни в ближайших областях России и Белоруссии», — констатирует собеседник.

«Самая большая демографическая проблема Даугавпилса — даже не сокращение численности населения, а изменение возрастного состава. Из-за массовой эмиграции и резкого падения рождаемости в городе образовался огромный дефицит молодежи до 25 лет. Сложился перекос в сторону пожилых людей», — объясняет «Ленте.ру» учитель химии Александр Ливчак. По официальным данным, в городе проживают сейчас 85 тысяч человек. Причем многие с недоверием относятся к этой информации, считая, что на самом деле ситуация куда печальнее. Действительно, удерживать относительно приемлемые показатели численности населения городским властям удается за счет того, что многие из уехавших номинально продолжают считаться даугавпилчанами. Работают они в Великобритании, Ирландии, Германии или Скандинавии, в родных краях бывают лишь наездами. В местном филиале Госслужбы занятости корреспонденту «Ленты.ру» рассказали, что точное число даугавпилчан, трудящихся за границей, им неизвестно. Официально в городе зарегистрировано свыше 4,5 тысячи безработных.

Отток населения вызвал дефицит многих необходимых специалистов. Особенно плачевная ситуация с медиками. Даугавпилсу требуются несколько десятков врачей: неврологов, хирургов, травматологов, гинекологов, онкологов, микробиологов, радиологов, лоров, гастроэнтерологов и прочих. Местная пресса сеет панику, периодически сообщая о случаях, когда из-за отсутствия медиков больных, например, с инсультом, просили «подождать и потерпеть». Бывает, людей, обращающихся с разными не столь тяжкими недугами, «заворачивают» в приемном отделении.

За элементарными медуслугами даугавпилчанам часто приходится ездить в Ригу и Екабпилс. В Даугавпилсе настоящей знаменитостью стал Леонид Крумплевский — вполне возможно, что он достоин занесения в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой практикующий отоларинголог, ему 84 года. Доктор Крумплевский с радостью ушел бы на покой, но не позволяет чувство долга: других лоров в городе нет. Самоуправление Даугавпилса уже четвертый год подряд соглашается платить дотации молодым врачам, которые после завершения резидентуры заключают договор с местной больницей как минимум на пять лет. Но в достаточном количестве специалисты сюда не торопятся — в Риге и в других странах можно заработать куда больше.

Есть от чего впасть в отчаяние. В октябре прошлого года некогда известный спортсмен, бывший чемпион Латвии по триатлону Дмитрий Калинин совершил в центре Даугавпилса акт самосожжения. Это потрясло горожан и заставило их громко заговорить о недостаточных возможностях для самореализации молодежи.

Схватки бульдогов

Сейчас Даугавпилс, как и другие города Латвии, готовится к назначенным на 3 июня муниципальным выборам. Соперничают, как уже давно повелось, несколько групп бизнесменов, выдвигающих «своих» кандидатов в депутаты. В условиях экономического упадка доступ к городской казне и подрядам самоуправления крайне заманчив, поэтому борьба идет нешуточная. Политики любят обещать запуск крупных проектов, под которые можно привлечь в город серьезные средства, создать рабочие места и хоть частично вернуть уехавших. В частности, один из символов «хозяйствования» — «Нью-Васюки»: так в народе прозвали утвержденный депутатами в 2005 году проект создания в поселке Лоцики Даугавпилсского международного аэропорта на месте бывшего советского военного аэродрома. Этот участок земли с помпой выкупили за миллион латов (около 1,5 миллиона евро) и учредили предприятие самоуправления, которому поручили заниматься «развитием аэропорта». За минувшие 12 лет многократно сообщалось, что спонсор найден и проект вот-вот стронется с места. Но до сих пор вместо аэропорта в Лоциках — гигантский пустырь.

За 10 лет в Даугавпилсе депутаты трижды досрочно отстраняли мэров. Дважды пост терял Рихард Эйгим и однажды Янис Лачплесис, впрочем, он потом вернулся на должность. Апофеозом политической борьбы стало убийство 16 апреля 2010 года вице-мэра Даугавпилса, главы партии «Народ Латгалии» Григория Немцова. Он вышел из здания городской Думы и был застрелен в спину киллером. Преступление до сих пор не раскрыто. Нынешняя предвыборная кампания, по словам старожилов, беспрецедентно грязная — соперники полоскают нижнее белье друг друга с небывалым ожесточением.

«Нынче к власти в Даугавпилсе вновь рвутся люди, которые им уже раньше управляли, — рассказывает «Ленте.ру» депутат Юрий Зайцев. — Они беззастенчиво раздавали своим спонсорам лакомые кусочки городской собственности. В частности, в 2012-м тогдашний состав Думы намеревался фактически передать теплосети Даугавпилса "варягам" со стороны, рижским олигархам. Воцарение частника на столь стратегическом объекте было недопустимым, это могло привести к неконтролируемому росту тарифов для рядового потребителя. Я возглавил общественное движение, поднявшееся против потенциальной приватизации теплосетей, и мы сорвали эту сделку. Выборы в Думу 2013 года оказались протестными: из пятнадцати депутатов переизбраться сумел только один».

Сейчас Зайцев от имени самоуправления ведет переговоры с «Газпромом», чтобы город мог покупать голубое топливо напрямую без посредников. По словам депутата, это поможет сохранить стабильные тарифы и даст возможность Даугавпилсу заработать на перепродаже газа Риге и другим городам.

Владимир Веретенников

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Демограф предрек латышам исчезновение через сто лет
Треть населения Латвии оказалась на грани нищеты
Латвия вдвое увеличила сумму претензий к России за «советскую оккупацию»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:06 19 мая 2017
Петр Порошенко

Страна 404

Как Порошенко борется с инакомыслием с помощью запретов на все российское
19:04 21 мая 2017

Турчинов умудрился найти в России концлагеря

14:15 18 мая 2017

Плотницкий задумался о создании нового СНГ

21:50 21 мая 2017

Порошенко ретировался под крики «Брехло» и «Позор»

Бывший СССР
 — 
00:07 13 мая 2017
Петр Порошенко с супругой

Пока все дома

Как главы государств постсоветского пространства чувствуют себя в кругу семьи
17:17 21 мая 2017

Турция разрешила украинцам приезжать без виз и по внутренним документам

16:20 17 мая 2017

На западе Украины прихожане захватили храм Московского патриархата

12:46 20 мая 2017

Порошенко поведал об отправке на передовую в Донбасс танков Т-80

Бывший СССР
 — 
00:20 20 мая 2017

Пьет — значит любит

Почему Литва уверенно держит первенство в мировом алкогольном чемпионате
11:35 21 мая 2017

Порошенко пообещал поддержать закон о запрете георгиевской ленты

10:48 17 мая 2017

В Киеве предрекли наступление ополченцев в направлении Мариуполя

10:48 20 мая 2017

Украина запретила въезд 40 российским артистам из-за Крыма

Россия
«Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов»
Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией
Песков прокомментировал слухи о визите Путина во Францию
«Почему вы нам привели такого ненормального мальчика?»
Как формальная инклюзия мешает детям учиться
«Северный полюс» и Теплый Стан
О неизвестных страницах самой известной полярной экспедиции СССР
Барнаул предложили переименовать в Путинград ради всестороннего развития
Российский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко
В Transparency International анонсировали расследование в отношении Поклонской
Все материалы
Мир
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
Ради мира на Земле
Чем сегодня занимаются миротворческие подразделения
Медленно, но верно
Исламизация Турции идет постепенно и с соблюдением демократических норм
СМИ узнали о планах США прекратить оказание безвозмездной военной помощи Украине
Трамп призвал «сознательные страны» изолировать Иран
Сирийский Хомс полностью освобожден от вооруженных групп
СМИ сообщили о проводимых ИГ испытаниях отравляющих веществ на людях
Все материалы
Бывший СССР
Исчезающий вид
Почему обезлюдел второй по величине город Латвии — Даугавпилс
Петр ПорошенкоСтрана 404
Как Порошенко борется с инакомыслием с помощью запретов на все российское
Пьет — значит любит
Почему Литва уверенно держит первенство в мировом алкогольном чемпионате
Турчинов умудрился найти в России концлагеря
Порошенко ретировался под крики «Брехло» и «Позор»
Турция разрешила украинцам приезжать без виз и по внутренним документам
Порошенко поведал об отправке на передовую в Донбасс танков Т-80
Все материалы
Финансы
«Архаичная структура экономики — это жесткая правда»
Евгений Гонтмахер о новой стратегии экономической безопасности России
Порок бедности
Почему граждане Перу видят красивую жизнь только на билбордах
Петр Арсеньевич СмирновГрадусы во славу короны
Как трезвенник Смирнов создал знаменитый алкогольный бренд Российской империи
Минфин внес бюджетное правило в правительство
Курс биткоина впервые в истории превысил 2000 долларов
Кудрин заявил о значительном цифровом отставании России от развитых стран
Россия подала иск в ВТО в связи с украинскими санкциями
Все материалы
Бизнес
Вино с доставкой на дом
Кому выгодна легализация продажи алкоголя в сети
«ИТ — такая же интимная сфера, как национальная безопасность»
Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» о развитии высоких технологий
Гендиректор «Мегафона» пообещал компенсации пострадавшим от сбоя
Yota выплатит 20 миллионов рублей пострадавшим от сбоя
Украина обложила российский шоколад пошлиной
«Мегафон» отчитался о полном восстановлении работы сети в Москве
Калининградский завод «Автотор» запланировал увеличить на треть выпуск машин
Все материалы
Силовые структуры
Взлет с ускорением
Как американские самолеты взлетают с авианосцев
Светлана СтепанькоСерия Тропиканки
Как уральская металлоприемщица стала главарем банды убийц
Три пули в голову
Как в СССР создавали автомат будущего
Сбежавший из челябинского СИЗО особо опасный преступник задержан в магазине
Назван тип запущенной Северной Кореей ракеты
Рогозин назвал Россию способной ответить любому агрессору мирной страной
Из СИЗО в Челябинской области сбежал особо опасный преступник
Все материалы
Наука и техника
Прекрасное далеко
Названы реалистичные сценарии конца света
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Первый робот-полицейский поступил на службу в Дубае
Названы сроки достижения человечеством десяти ближайших звезд
Реакцию на самый отвратительный фрукт показали на видео
Раскрыты новые подробности появления жизни на Земле
Все материалы
Спорт
Кирилл Набабкин «Нам нужно побеждать, а не оглядываться на "Зенит"»
Игрок ЦСКА Кирилл Набабкин — о проигрыше «Спартаку» и соперничестве с «Зенитом»
Работа над ошибками
Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ
Швеция лишила Канаду титула действующего чемпиона мира по хоккею
Женская и мужская сборные России победили на ЧЕ по самбо в Минске
«Реал» после пятилетней паузы выиграл чемпионат Испании по футболу
«Фенербахче» впервые стал победителем баскетбольной Евролиги
В Госдуме заподозрили «Спартак» в участии в договорном матче
Все материалы
Культура
Не квадрат ты мне
Канны-2017. День 5: совриск между Европой и Америкой
Всеволод Некрасов, 1960-е годыЖивем и видим
В Германии вышла книга Некрасова с предисловием Гомрингера
Мне бы в небо
Канны-2017. День 4: летающие беженцы, подозрительные сумки и теракт над Годаром
Обманувшего Юрия Антонова продюсера обязали выплатить два миллиона рублей
«Акт вандализма» в московской галерее оказался постановкой
Наследниками Принса признаны шесть его братьев и сестер
Pfusch, театр Volksbühne, Берлин«45 способов выпасть из окна»
Херберт Фрич о веселом членовредительстве
Все материалы
Интернет и СМИ
Опасная правда
Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
Жажда жизни
Люди уничтожают красоту природы, порождая нищету и катаклизмы
Порошенко заявил о способности украинцев прожить без российских соцсетей
Чак Норрис проиграл бабушке в фигурном подбрасывании бутылки
Нацболы облили Венедиктова виски
Украинская служба Euronews прекратит вещание
Все материалы
Ценности
Пространство времени
Тайны музея фирмы, делавшей часы для Эйнштейна и Амундсена
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Реплика в сторону
Как отличить оригинал от подделки при покупке дорогих часов и аксессуаров
Bentley оборудовал внедорожник для любителей соколиной охоты
Викторию Боню причислили к нелепо одетым звездам в Каннах
Shelby выпустил 750-сильный пикап за 97 тысяч долларов
Марка adidas пригласит рэперов и диджеев на спортивный уик-энд в Москве
Все материалы
Путешествия
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Заповедная Европа
Как выглядят самые красивые национальные парки Европы
Два истребителя сопровождали лайнер над Тихим океаном после инцидента на борту
Депутат Сидякин совершил восхождение на Эверест
Мэр Сочи предложил ограничить размеры курортного сбора 30 рублями
Россиянин разгромил спа-салон на Пхукете
Все материалы
Из жизни
«Надо быть добрее к себе»
Бодибилдер из Австралии поправилась и стала звездой бодипозитива
Столетние безобразники
Пенсионеры осваивают экстремальный спорт и вливаются в тусовки
Кейт Миддлтон и принц УильямСовременные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Южнокорейская альпинистка взобралась на 123-этажный небоскреб
Две итальянки поссорились из-за ведущего двойную жизнь кота
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
Морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду
Все материалы
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Ford сделает доступный дальнобойный электрокроссовер
«Хонда» назвала рублевые цены на новый CR-V
Renault отзовет в России 10 тысяч кроссоверов Kaptur
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы