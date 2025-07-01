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06:05, 1 июля 2025Россия

Российские десантники эвакуировали Leopard ВСУ в Курской области

RT: Российские десантники эвакуировали Leopard ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российские десантники эвакуировали танк Leopard 2А6 Вооруженных сил Украины (ВСУ) из одного из приграничных районов Курской области, сообщает RT со ссылкой на заявление Минобороны России.

Согласно информации ведомства, танк был поражен оператором FPV-дрона на оптоволоконной связи из отдельного разведывательного батальона тульских десантников с позывным Зяба еще зимой 2025 года.

Эвакуация бронемашины проходила в два этапа: сначала была проведена инженерно-техническая разведка района, а затем непосредственно сама операция по вывозу танка.

«Для эвакуации Leopard были задействованы танки Т-80, которые были оборудованы эвакуационными средствамиа», — заявили в министерстве.

Ранее российский боец с позывным Странник рассказал об уничтожении первого танка Leopard 2 в Курской области. По словам военного, им двигало чувство мести за сослуживца.

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