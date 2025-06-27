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11:57, 27 июня 2025Россия

Российский военный рассказал историю уничтожения первого танка Leopard в Курской области

RT: Первый танк Leopard в Курской области подбили из мести за смерть сослуживца
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Первый официально подтвержденный случай уничтожения танка Leopard в Курской области произошел из мести за смерть сослуживца. Об этом RT рассказал комбат 4-го батальона 352-го полка с позывным Странник.

Российский военный участвовал в боях за Курскую область. В российское приграничье его перебросили почти через 10 дней после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 15 августа 2024 года.

«Там ситуация была такая, он [танк] Leopard по нам работал — и наш сослуживец [получил ранение и не выжил] — общий любимец, по национальности грузин, позывной Звезда, он классно песни пел», — вспомнил Странник.

По его словам, для него было делом чести уничтожить этот Leopard. «Я все расчеты ПТУР (противотанковых управляемых ракет — прим. «Ленты.ру») выставил, где только можно (...) Правда, мы тогда не знали, что это Leopard. По рации получил информацию, мол, попали по танку. [Затем] второй, потом третий [нанесли удар]», — рассказал комбат, добавив, что причастных к уничтожению немецкого танка представили к госнаграде.

Ранее появились кадры со скопившейся подбитой техникой НАТО у курской границы. В их числе — танк Leopard и бронетранспортеры западного производства, на которых ВСУ заходили на российскую территорию.

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