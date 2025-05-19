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17:03, 19 мая 2025Россия

Стало известно о скоплении десятков единиц подбитой техники НАТО у курской границы

РИА Новости: В Курской области остаются десятки единиц подбитой техники НАТО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В Курской области у границы остаются десятки единиц подбитой техники НАТО. О ее скоплении стало известно из публикации РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, что среди остающейся в приграничье техники — танк Leopard и бронетранспортеры западного производства, на которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) заходили в Курскую область, с разбитыми стеклами и серьезными механическими повреждениями корпуса.

Видео снято в селе Николаев-Дарьино, расположенном на границе с Украиной. По данным агентства, противник в населенном пункте оказывал серьезное сопротивление. Российские военные, в основном — десантники, наносили удары по скоплению техники и живой силы ВСУ. Уточняется, что помимо техники, в приграничье остаются тела украинских солдат.

Ранее командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол рассказал о найденных после освобождения Курской области трофеях ВСУ. В их числе — вооружение стран НАТО, а также запакованный индивидуальный рацион питания шведского производства.

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