Глава МИД Германии порассуждал о расчетах Путина в отношении Украины

Глава МИД ФРГ Вадефуль назвал насмешкой заявления России о стремлении к миру

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль во время визита в Киев назвал насмешкой заявления Москвы о стремлении к миру и порассуждал о расчетах российского президента Владимира Путина в отношении Украины. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Путин рассчитывает на то, что наше внимание ослабнет, что наше внимание переключится на новые кризисы. И это показали последние несколько недель. И поэтому я говорю совершенно четко — в Германии и в отношении Германии Путину это не удастся», — подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.

Вадефуль добавил, что Берлин продолжит поддерживать Украину до завершения конфликта. Он выразил мнение, что Россия хочет покорить соседнюю республику и посеять страх во всей Европе, а все заявления о стремлении к миру являются «насмешкой» и «издевательством».

Глава МИД Германии прибыл в Киев с официальным визитом 30 июня. «Свобода и будущее Украины — важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности», — сказал министр в ходе визита.