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06:00, 1 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали недорогие способы борьбы с борщевиком

Биолог Опарин: Борщевик можно уничтожать кипятком и солевым раствором
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Есть недорогие и проверенные способы борьбы с борщевиком, однако эти методы особенно эффективны на небольших участках, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

В качестве первого способа Опарин назвал ручное выкашивание, которое должно проводится 2-3 раза за сезон строго до цветения в конце мая. Он пояснил, что срезать растение нужно ниже корневой шейки в 5-10 сантиметрах от земли. Эффективность такого метода составляет до 90 процентов при регулярном повторении 3-5 лет, дополнил он.

«Еще один способ — ошпаривание кипятком. Заливать крутой кипяток нужно в основание стебля и корневую зону. Повторять 2-3 раза с интервалом 5-7 дней. Эффективность достигает 70-80 процентов для молодых растений. Среди плюсов такого способа — экологичность, а среди минусов — трудоемкость и возможность использовать только для небольших участков», — рассказал эксперт.

Опарин добавил, что эффективно также укрытие темным материалом. Для этого надо использовать плотную черную пленку толщиной не менее 200 мкм, а период укрытия длится минимум 2 полных сезона, уточнил он. По словам эксперта, эффективность такого способа составляет до 95 процентов. Чуть менее действенный метод — заливание концентрированного раствора поваренной соли в полость стебля после срезания. Однако такой метод может засаливать почву и делать ее непригодной для выращивания сельскохозяйственных культур, предупредил Опарин.

Ранее дачникам рассказали, как избавиться от лишайника на деревьях. Для борьбы с ними необходимо своевременно проводить обрезку деревьев, побелку стволов весной и осенью, а также опрыскивать их 3-5-процентным раствором железного купороса.

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