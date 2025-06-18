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20:18, 18 июня 2025Экономика

Дачникам назвали малоизвестные и опасные виды сорняков

Биотехнолог Золотарева: Крестовник обыкновенный вызывает аллергию
Виктория Клабукова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Помимо борщевика и амброзии, на дачных участках произрастают и другие сорняки, представляющие опасность для здоровья человека. О них «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Так, популярный в качестве элемента декора золотарник канадский вызывает аллергию, в особенности у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Период его цветения приходится на август-сентябрь. За один такой сезон образуется до сотни тысяч семян, которые легко распространяются ветром.

Также нельзя забывать о другом малоизвестном сорняке — крестовнике обыкновенном. Содержащиеся в нем алкалоиды обладают канцерогенным действием. В первую очередь он опасен для животных: при длительном употреблении растение нарушает аппетит, приводит к потере веса, поражению печени и центральной нервной системы. У человека этот сорняк вызывает аллергическую реакцию с отеками и болезненными реакциями.

Аллергию провоцирует и циклахена дурнишниколистная. Этот агрессивный сорняк угнетает другие культуры, а, попадая в пищу к животным, может привести к отравлению. Его необходимо скашивать еще до цветения и образования семян. Также эксперт советует обрабатывать почву гербицидами на основе глифосата в концентрации 2–4 процента. Бдительность стоит сохранять в течение пяти лет — все это время семена сохраняют всхожесть.

Ранее дачникам рассказали, как избавиться от лишайника на деревьях. Для борьбы с ними необходимо своевременно проводить обрезку деревьев, побелку стволов весной и осенью, а также опрыскивать их 3-5-процентным раствором железного купороса.

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