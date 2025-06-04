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15:04, 4 июня 2025Экономика

Дачникам назвали простые способы избавиться от лишайника на деревьях

Депутат Чаплин: Чтобы предотвратить разрастание лишайника, обрезайте деревья
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: HAOS / Shutterstock / Fotodom

Бороться с лишайником на даче стоит с помощью механической очистки. Советы о том, как предотвратить его разрастание, дачникам дал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

«Появление лишайника — это естественный биологический процесс, но его интенсивное распространение действительно может насторожить. Это своеобразный индикатор, который говорит нам о необходимости уделить больше внимания уходу за садом», — пояснил парламентарий, добавив, что лишайник создает благоприятную среду для вредителей и способен замедлять рост молодых побегов.

По словам Чаплина, в качестве инструментов для проведения механической очистки подойдут скребки либо приспособления с мягкой щетиной, которые не повредят кору. Однако, отметил он, лучшей защитой от сильного разрастания лишайника служит правильный уход в виде своевременной обрезки деревьев, обеспечивающей лучшую циркуляцию воздуха, весенней и осенней побелки стволов, а также опрыскивания 3-5%-ным раствором железного купороса. Депутат уточнил, что полностью уничтожать лишайники не стоит, поскольку они представляют собой важную часть экосистемы.

Ранее агроном Денис Терентьев посоветовал дачникам использовать настой золы, чтобы побороть тлю на участке.

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