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15:50, 3 июня 2025Экономика

Дачникам посоветовали простые средства от тли

Агроном Терентьев: Избавиться от тли на участке удастся с помощью настоя золы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Избавиться от тли на участке удастся с помощью настоя золы. Этот и другие простые способы борьбы с вредителем дачникам назвал агроном Денис Терентьев в разговоре с aif.ru.

По словам специалиста, народные средства будут работать на начальном этапе, кроме того, они требуют регулярного применения — каждые семь дней. Одним из них является использование настоя золы. Для его приготовления понадобится сутки настаивать килограмм золы в 10 литрах воды, после чего добавить мыло и обрабатывать посадки на протяжении двух дней подряд. Еще один способ — измельчить хозяйственное либо дегтярное мыло, растворить в пяти литрах горячей воды и затем опрыскать растения. Эффективным, отметил агроном, будет и луковый настой, состоящий из половины ведра луковой шелухи, залитой горячей водой. После того, как он настоится на протяжении суток, его понадобится процедить, довести до объема 10 литров и поливать растения через мелкое сито.

Ранее агроном Петр Ломонос посоветовал дачникам использовать кипяток и пшено, чтобы прогнать муравьев с дачи.

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