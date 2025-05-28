Названы простые и действенные средства от муравьев на даче

Агроном Ломонос: Кипяток и пшено помогут прогнать муравьев с дачи

Садовые муравьи опасны для тепличных растений на даче — насекомые выделяют кислоту и обжигают корни, из-за чего может пострадать будущий урожай. Простые и действенные средства, которые помогут прогнать этих вредителей с дачи, назвал россиянам агроном Петр Ломонос, пишет aif.ru.

Самый простой способ — полить места обитания муравьев кипятком. Большинство из них не выживет в горячей воде, а остальные расценят это как сигнал опасности и убегут. Муравьи также не любят пшено — сначала они затаскивают крупу в свои норки, а потом начинают в панике разбегаться. Дело в том, что желудки этих насекомых не способны переварить пшено, — оно разбухает и разрывает вредителей изнутри.

Еще одно хорошее средство — сахар и борная кислота. Их нужно смешать в пропорции один к трем и рассыпать в местах, где часто появляются муравьи. Также Ломонос посоветовал использовать душистые травы — муравьи не переносят их запах. Лучше всего подойдут полынь, ромашка и тысячелистник. Растения можно разложить по участку как в сухом, так и в сыром виде, уточнил агроном.

Ранее россиянам назвали простое и действенное средство от тли на даче. По словам специалистов, справиться с вредителями поможет хозяйственное мыло. Его нужно натереть на терке и растворить в воде, а затем обработать пораженные участки растений.