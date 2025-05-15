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13:43, 15 мая 2025Экономика

Россиянам назвали простое и действенное средство от тли на даче

Садовод Воронова: Хозяйственное мыло поможет избавиться от тли на даче
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Темное хозяйственное мыло поможет избавиться от тли на даче. Простое и действенное средство от вредителей назвала россиянам эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, пишет «Москва 24».

«Если она появится, когда листья уже окрепли и образовались ягоды, то ничего страшного, скорее всего, не произойдет — будет лишь чуть хуже урожай. Но если тля покроет нежные майские листочки, то она высосет из растения все силы», — заявила специалистка.

Предотвратить опасные последствия поможет регулярный осмотр посадок и оперативные действия при обнаружении насекомых. Так, можно натереть хозяйственное мыло на терке, смешать его с литром воды и опрыскать раствором растения. Не менее эффективным будет зеленое калийное мыло и шампунь для животных от блох и клещей. Однако народные средства помогут, если вредителей не слишком много, в остальных случаях лучше прибегать к профессиональным химическим средствам, заключила Воронова.

Ранее россиянам посоветовали закопать тряпку в огороде, чтобы проверить плодородность почвы. Через два месяца нужно извлечь ткань из земли и посмотреть, что с ней стало — если она повреждена, то земля хорошая.

Вот это да!
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