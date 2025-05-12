Россиян призвали закопать тряпку в огороде

Садовод Городецкая: Закопанная в огороде тряпка поможет оценить плодородие почвы

Есть простой и быстрый способ определить плодородие почвы на даче — нужно закопать тряпку в огороде. Воспользоваться этим советом призвала россиян садовод Светлана Городецкая, пишет aif.ru.

Нужно взять кусок хлопчатобумажной ткани и закопать его примерно на 15 сантиметров вглубь рядом с грядками и оставить метку. Эксперимент обычно длится два месяца, а проводить его лучше всего с начала лета до середины августа.

Через два месяца нужно извлечь тряпку и посмотреть, как она изменилась. Если почва плодородная, материал истончится и местами истлеет — это говорит об активности микроорганизмов в грунте.

«Если через пару месяцев ткань в вашем саду практически не изменилась, это тревожный звонок. Это может свидетельствовать о недостатке жизни в почве, возможно, из-за истощения, чрезмерного использования химических удобрений или других негативных факторов. В этом случае необходимы меры по оздоровлению почвы: внесение сидератов (зеленых удобрений), улучшение дренажа и отказ от химикатов», — посоветовала Городецкая.

Ранее дачникам назвали простой способ победить сорняки на грядках. В этом помогут нетканые материалы: ими нужно укрыть грядки и сажать растения в заранее сделанные прорези в полотнах.

