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15:50, 7 мая 2025Экономика

Дачникам назвали способы победить сорняки на грядках

Агроном Викулов: Нетканые материалы помогут дачникам победить сорняки на грядах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Победить сорняки на грядках помогут нетканые материалы. Способы справиться с нежелательными растениями на даче назвал россиянам агроном Владимир Викулов в беседе с «Москвой 24».

Специалист пояснил, что в почве всегда находятся семена сорняков, поэтому полностью избавиться от них не получится. «Чтобы бороться с сорняками было легче, можно укрывать грядки нетканым материалом и сажать культурные растения в сделанные в нем прорези», — посоветовал Викулов.

Так получится сдержать рост ненужных растений и облегчить прополку грядок. Сверху при этом можно насыпать мульчу из коры или цветного щебня — она тоже помешает развиваться сорнякам. При этом от использования гербицидов лучше отказаться, так как средства могут навредить многолетним растениям.

Ранее россиян предупредили о штрафах за мусор, неприятный запах, порчу земли и наличие животных на даче.

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