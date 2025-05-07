Дачникам назвали способы победить сорняки на грядках

Агроном Викулов: Нетканые материалы помогут дачникам победить сорняки на грядах

Победить сорняки на грядках помогут нетканые материалы. Способы справиться с нежелательными растениями на даче назвал россиянам агроном Владимир Викулов в беседе с «Москвой 24».

Специалист пояснил, что в почве всегда находятся семена сорняков, поэтому полностью избавиться от них не получится. «Чтобы бороться с сорняками было легче, можно укрывать грядки нетканым материалом и сажать культурные растения в сделанные в нем прорези», — посоветовал Викулов.

Так получится сдержать рост ненужных растений и облегчить прополку грядок. Сверху при этом можно насыпать мульчу из коры или цветного щебня — она тоже помешает развиваться сорнякам. При этом от использования гербицидов лучше отказаться, так как средства могут навредить многолетним растениям.

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