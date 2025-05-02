Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:27, 2 мая 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за мусор на дачах

Юрист Билялова предупредила россиян о штрафах за антисанитарию на дачном участке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Юрист Анастасия Билялова заявила, что россиян могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, запрещенных для разведения. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт предупредила, что за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий грозит штраф от 100 до 500 рублей. За содержание коров, свиней и лошадей на огороде или даче придется выплатить штраф за нецелевое использование земель.

Материалы по теме:
Что изменится в жизни россиян с 1 марта: штрафы для водителей, новые свидетельства о смерти и отказ от опасной работы
Что изменится в жизни россиян с 1 марта:штрафы для водителей, новые свидетельства о смерти и отказ от опасной работы
1 марта 2022
Бургеры и бомбы. McDonald’s покорил коммунистические страны, пережил бомбежки НАТО и кризисы 90-х. Как он изменил Россию?
Бургеры и бомбы.McDonald’s покорил коммунистические страны, пережил бомбежки НАТО и кризисы 90-х. Как он изменил Россию?
11 марта 2022

«За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — отметила она.

Ранее дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке. С таким заявлением выступила доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Оксана Васильева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пришло время им представить конкретные идеи». Госдеп заявил, что США не будут посредником в переговорах между Россией и Украиной

    В США назвали события вокруг Китая важнее Украины

    Россиян предупредили о штрафах за мусор на дачах

    Рубио оценил возможность Украины «сдвинуть Россию»

    Российские бойцы защитили мирных жителей от дронов ВСУ

    Солдат ВСУ заблудился и попал в плен к российским бойцам

    Российский продюсер допустил полный запрет Орбакайте в России

    Эксперт раскрыл ошибку ВСУ в Харьковской области

    Рогов заявил об активизации боев на Запорожской линии фронта

    Зеленского заподозрили в желании скрыть условия сделки по ресурсам до ратификации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости