Россиян предупредили о штрафах за мусор на дачах

Юрист Билялова предупредила россиян о штрафах за антисанитарию на дачном участке

Юрист Анастасия Билялова заявила, что россиян могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, запрещенных для разведения. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт предупредила, что за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий грозит штраф от 100 до 500 рублей. За содержание коров, свиней и лошадей на огороде или даче придется выплатить штраф за нецелевое использование земель.

«За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — отметила она.

Ранее дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке. С таким заявлением выступила доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Оксана Васильева.