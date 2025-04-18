Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:06, 19 апреля 2025Экономика

Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке

Юрист Васильева: За сорняки на участке можно получить штраф до 50 тысяч рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

За сорняки на дачном участке можно получить штраф. Об этом россиян предупредила доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева в разговоре с aif.ru.

Юрист рассказала, что если участок входит в категорию земель сельскохозяйственного назначения и зарос сорняками более чем на четверть, собственнику могут выписать штраф до 50 тысяч рублей. Она добавила, что список таких растений перечислен в постановлении правительства № 1482 от 18 сентября 2020 года. Он включает в себя, к примеру, пырей ползучий, хвощ полевой, борщевик Сосновского, одуванчик лекарственный, мак-самосейка, мята полевая.

Васильева также отметила, что за засилье борщевика на участке оштрафуют не только членов садового некоммерческого товарищества, но и тех, у кого дача оформлена под индивидуальное жилищное строительство. В данном случае штраф составит до 500 рублей. Опасность борщевика состоит в том, что он может быстро разрастаться, вытесняя другие растения. Кроме того, контакт с любыми частями борщевика грозит ожогами, а пыльца может вызывать отеки, заключила специалист.

Ранее россиянам сообщили, что сжигание пластика и резины на даче чревато штрафом в 5-10 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности США признать Крым российским

    Макаревич пообещал спеть в Киеве

    В МИД России объяснили угрозы Германии передать Украине ракеты Taurus

    Российских туристов выгнали с пляжа в ОАЭ из-за купальников

    Тимошенко раскритиковала осквернение Страстной пятницы

    Боксер Лебедев оценил введение против него санкций на Украине

    Названы районы Москвы с наиболее подешевевшими новостройками

    Число сбежавших военных в Краснодаре раскрыли

    РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорный матч

    Раскрыты подробности о состоянии Боярского после госпитализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости