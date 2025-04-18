Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке

Юрист Васильева: За сорняки на участке можно получить штраф до 50 тысяч рублей

За сорняки на дачном участке можно получить штраф. Об этом россиян предупредила доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева в разговоре с aif.ru.

Юрист рассказала, что если участок входит в категорию земель сельскохозяйственного назначения и зарос сорняками более чем на четверть, собственнику могут выписать штраф до 50 тысяч рублей. Она добавила, что список таких растений перечислен в постановлении правительства № 1482 от 18 сентября 2020 года. Он включает в себя, к примеру, пырей ползучий, хвощ полевой, борщевик Сосновского, одуванчик лекарственный, мак-самосейка, мята полевая.

Васильева также отметила, что за засилье борщевика на участке оштрафуют не только членов садового некоммерческого товарищества, но и тех, у кого дача оформлена под индивидуальное жилищное строительство. В данном случае штраф составит до 500 рублей. Опасность борщевика состоит в том, что он может быстро разрастаться, вытесняя другие растения. Кроме того, контакт с любыми частями борщевика грозит ожогами, а пыльца может вызывать отеки, заключила специалист.

Ранее россиянам сообщили, что сжигание пластика и резины на даче чревато штрафом в 5-10 тысяч рублей.

