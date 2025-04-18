Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке

За сорняки на дачном участке можно получить штраф. Об этом россиян предупредила доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева в разговоре с aif.ru.
Юрист рассказала, что если участок входит в категорию земель сельскохозяйственного назначения и зарос сорняками более чем на четверть, собственнику могут выписать штраф до 50 тысяч рублей. Она добавила, что список таких растений перечислен в постановлении правительства № 1482 от 18 сентября 2020 года. Он включает в себя, к примеру, пырей ползучий, хвощ полевой, борщевик Сосновского, одуванчик лекарственный, мак-самосейка, мята полевая.
Васильева также отметила, что за засилье борщевика на участке оштрафуют не только членов садового некоммерческого товарищества, но и тех, у кого дача оформлена под индивидуальное жилищное строительство. В данном случае штраф составит до 500 рублей. Опасность борщевика состоит в том, что он может быстро разрастаться, вытесняя другие растения. Кроме того, контакт с любыми частями борщевика грозит ожогами, а пыльца может вызывать отеки, заключила специалист.
Ранее россиянам сообщили, что сжигание пластика и резины на даче чревато штрафом в 5-10 тысяч рублей.