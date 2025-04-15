Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 15 апреля 2025Экономика

Россиянам напомнили о штрафах за сжигание мусора на даче

Роскачество: За сжигание пластика и резины на даче грозит штраф в 5-10 тысяч
Виктория Клабукова

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Некоторые виды мусора сжигать на дачном участке запрещено. Какие штрафы грозят за нарушение закона, изданию RT напомнили в пресс-службе Роскачества.

Под ограничения подпадают материалы, при горении которых в воздух выбрасываются ядовитые вещества. В этот перечень входят пластик, резина, металл и целлофан. Среди строительного мусора сжечь самостоятельно разрешается только необработанные краской и лаком доски, уточняют в ведомстве. Листва, ветки, трава, бумага, картон, овощи, фрукты и отходы от них — все это можно беспрепятственно сжигать в пределах своего участка. Другие пищевые отходы ликвидировать с помощью огня запрещается.

Для розжига костра рекомендуется выкопать яму глубиной не меньше 30 сантиметров и шириной не меньше 1 метра. Если для утилизации мусора используется металлическая бочка, бак или мангал объемом не более кубометра, емкость необходимо установить на ровной поверхности, очищенной от сухой травы. Лучший вариант — бетонная площадка, разъяснили в Роскачестве. Костер можно разводить не ближе чем в 15 метрах от дома, для бочки или мангала допустимое расстояние составляет 7,5 метра. Скорость ветра в этот день не должна превышать 5 метров в секунду, если речь идет о костре, и 10 метров в секунду, если о емкости. Оставлять огонь без присмотра ни в коем случае нельзя. Сгоревший мусор следует засыпать землей или залить водой.

В случае нарушения норм пожарной безопасности можно получить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если огонь разводили на территории леса, то сумма возрастет до 15-30 тысяч рублей. Штраф увеличится еще больше, если костер устроили на местности, где объявлен особый противопожарный режим или режим чрезвычайной ситуации.

Ранее дачникам открыли глаза на неочевидную опасность пала травы. Как сообщалось, вырабатываемый в процессе сжигания диоксин является ядовитым и вызывает аллергическую реакцию. Кроме того, загрязненная диоксином почва теряет плодородные свойства.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации

    Джиджи Хадид призналась в ношении парика

    Инвесторы разочаровались в крупнейшей экономике Европы

    «Постараемся использовать эту ситуацию». В Киргизии довольны скандалом с Россией из-за рейда в бане для мигрантов

    В России обновят вооружение БМД-4М

    Стало известно о грозящем расправившейся с отцом дочери-подростку сроке в колонии

    От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России

    Массированную атаку ВСУ по многоэтажкам в Курске связали с местью Киева

    Звезда «Аноры» ответил на вопрос об эмиграции из России

    В хоккейном ЦСКА сделали заявление о будущем главного тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше