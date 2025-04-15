Россиянам напомнили о штрафах за сжигание мусора на даче

Роскачество: За сжигание пластика и резины на даче грозит штраф в 5-10 тысяч

Некоторые виды мусора сжигать на дачном участке запрещено. Какие штрафы грозят за нарушение закона, изданию RT напомнили в пресс-службе Роскачества.

Под ограничения подпадают материалы, при горении которых в воздух выбрасываются ядовитые вещества. В этот перечень входят пластик, резина, металл и целлофан. Среди строительного мусора сжечь самостоятельно разрешается только необработанные краской и лаком доски, уточняют в ведомстве. Листва, ветки, трава, бумага, картон, овощи, фрукты и отходы от них — все это можно беспрепятственно сжигать в пределах своего участка. Другие пищевые отходы ликвидировать с помощью огня запрещается.

Для розжига костра рекомендуется выкопать яму глубиной не меньше 30 сантиметров и шириной не меньше 1 метра. Если для утилизации мусора используется металлическая бочка, бак или мангал объемом не более кубометра, емкость необходимо установить на ровной поверхности, очищенной от сухой травы. Лучший вариант — бетонная площадка, разъяснили в Роскачестве. Костер можно разводить не ближе чем в 15 метрах от дома, для бочки или мангала допустимое расстояние составляет 7,5 метра. Скорость ветра в этот день не должна превышать 5 метров в секунду, если речь идет о костре, и 10 метров в секунду, если о емкости. Оставлять огонь без присмотра ни в коем случае нельзя. Сгоревший мусор следует засыпать землей или залить водой.

В случае нарушения норм пожарной безопасности можно получить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если огонь разводили на территории леса, то сумма возрастет до 15-30 тысяч рублей. Штраф увеличится еще больше, если костер устроили на местности, где объявлен особый противопожарный режим или режим чрезвычайной ситуации.

Ранее дачникам открыли глаза на неочевидную опасность пала травы. Как сообщалось, вырабатываемый в процессе сжигания диоксин является ядовитым и вызывает аллергическую реакцию. Кроме того, загрязненная диоксином почва теряет плодородные свойства.