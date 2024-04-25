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18:27, 25 апреля 2024Экономика

Дачников предупредили о неочевидной опасности пала травы на даче

Депутат Чаплин: при сжигании травы на даче выделяется ядовитое вещество

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

При сжигании травы на дачном участке выделяется ядовитое вещество. Чем опасен пал травы, порталу NEWS.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Вырабатываемый в процессе диоксин является токсичным как для животных, так и для людей. Вещество раздражает дыхательную систему, вызывая аллергическую реакцию. Кроме того, диоксин вреден для окружающей среды. Загрязненная им почва теряет плодородные свойства, что неизбежно сказывается на урожае.

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Парламентарий советует траву не сжигать, а косить, после чего правильно утилизировать. Для сбора мусора практически во всех садовых товариществах существует специальная зона. Большинство россиян предпочитает перерабатывать траву в органические удобрения. «Это незаменимый способ в сельском хозяйстве, который позволяет добиться максимальной пользы от каждого участка земли. Многочисленные исследования показали, что такой способ обработки значительно повышает урожайность и качество посадок. Поэтому лучше бороться с травой правильно», — резюмировал Чаплин.

Ранее россиянам рассказали, как лучше обновить дачу. Легче всего освежить облик участка поможет уборка. Однако старинные вещи дизайнеры призывают не выбрасывать — они могут стать отличным дополнением к современному интерьеру.

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      Виктория Клабукова
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