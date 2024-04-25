Дачников предупредили о неочевидной опасности пала травы на даче

Депутат Чаплин: при сжигании травы на даче выделяется ядовитое вещество

При сжигании травы на дачном участке выделяется ядовитое вещество. Чем опасен пал травы, порталу NEWS.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Вырабатываемый в процессе диоксин является токсичным как для животных, так и для людей. Вещество раздражает дыхательную систему, вызывая аллергическую реакцию. Кроме того, диоксин вреден для окружающей среды. Загрязненная им почва теряет плодородные свойства, что неизбежно сказывается на урожае.

Парламентарий советует траву не сжигать, а косить, после чего правильно утилизировать. Для сбора мусора практически во всех садовых товариществах существует специальная зона. Большинство россиян предпочитает перерабатывать траву в органические удобрения. «Это незаменимый способ в сельском хозяйстве, который позволяет добиться максимальной пользы от каждого участка земли. Многочисленные исследования показали, что такой способ обработки значительно повышает урожайность и качество посадок. Поэтому лучше бороться с травой правильно», — резюмировал Чаплин.

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