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18:29, 24 апреля 2024Экономика

Россиянам дали совет по обновлению дачи

Эксперты: обновить дачу помогут расхламление и покраска стен

Фото: Theme Photos / Unsplash

Обновить дачу к новому сезону россиянам поможет расхламление, покраска стен и другие приемы, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Расхламление и уборка — самый простой и эффективный способ изменения внешнего облика дома, считает дизайнер интерьера Татьяна Масленникова. При этом не рекомендуется выкидывать старые вещи. Они хорошо сочетаются с современным интерьером, добавила дизайнер Анна Доброковская.

Придать дому современный вид поможет покраска стен в актуальные цвета. Особенно этот совет пригодится дачникам, у которых есть отделанные вагонкой в традиционном рыжем цвете стены. Далее следует переставить мебель и зонировать пространство, чтобы интерьер стал более удобным. Затем рекомендуется заменить текстиль. Лучше всего будут смотреться шторы, чехлы, скатерть из натуральных тканей.

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Последний этап — свет. Если в помещении слишком мало света, рекомендуется повесить люстру или поставить более мощные лампочки. Важно продумать и альтернативные варианты освещения: торшер у кресла, бра у дивана, подвес над столом в столовой или в спальне у кровати.

Ранее аналитики страховой компании «Росгосстрах» и банка ВТБ пришли к выводу, что большинству россиян на ремонт дачи требуется до 500 тысяч рублей. При этом 12 процентам опрошенных понадобилось на эти цели менее 100 тысяч рублей, 69 процентам — от 100 до 300 тысяч рублей, 11 процентам — от 300 до 500 тысяч рублей, а 8 процентам респондентов — более 500 тысяч рублей.

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      Мария Черкасова
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