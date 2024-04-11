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05:08, 11 апреля 2024Экономика

Россияне раскрыли траты на ремонт дачи

Большинство россиян тратят на ремонт дачи до 500 тысяч рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Большинству россиян на ремонт дачи требуется до 500 тысяч рублей. Траты граждан на переобустройство загородной недвижимости раскрыли аналитики страховой компании «Росгосстрах» и банка ВТБ в совместном исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

По данным специалистов, 12 процентам опрошенных понадобилось на ремонт дачи менее 100 тысяч рублей, 69 процентам — от 100 до 300 тысяч рублей, 11 процентам — от 300 до 500 тысяч рублей, а 8 процентам респондентов — более 500 тысяч рублей.

При этом 57 процентов россиян пожаловались на нехватку денег на ремонт. Среди проблем при обновлении дачи 22 процента респондентов отметили качество выполненных работ, которое оказалось ниже ожидаемого, а 11 процентов столкнулись с порчей стройматериалов.

Уточняется, что 3 процента россиян ремонтируют дачный дом чаще, чем раз в два года, 5 процентов — раз в три-пять лет, 24 процента — раз в пять-десять лет, а еще 54 процента — не чаще, чем раз в десять лет. При этом 14 процентов участников опроса пока ни разу не обновляли свои загородные дома.

Аналитики уточнили, что большинство россиян (63 процента) затевают ремонт ради обновления интерьера, а 7 процентов — для перепланировки жилья. Другим 4 процентам опрошенных приходилось ремонтировать загородный дом после пожара или потопа.

Ранее россиянам раскрыли главные ошибки в интерьере дачи. Так, по мнению дизайнеров, стоит отказаться от лишних деталей — многочисленных вазочек, статуэток и магнитиков. Не следует также выбирать готовую мебель и непрактичные материалы для отделки.

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      Нина Ташевская
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