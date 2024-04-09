Россиянам раскрыли главные ошибки в интерьере дачи

Дизайнер Кузнецова: лучше избавиться от вазочек и других лишних деталей на даче

От вазочек, магнитиков, статуэток и других лишних элементов декора на даче лучше избавиться — они перегружают пространство. Главные ошибки в интерьере загородных домов раскрыла россиянам профессиональный дизайнер Ксения Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт также посоветовала отказаться от готовой мебели. «Безусловно, покупка готовой мебели позволит существенно сэкономить на обустройстве дачи, однако такое решение таит в себе и опасность. Зачастую готовые изделия не отличаются высоким качеством исполнения, а также за счет базовых размеров не позволяют использовать все пространство дачи с точки зрения эргономики», — пояснила Кузнецова.

Дизайнер добавила, что многие владельцы дач также выбирают дешевые и непрактичные материалы для отделки — например, полиэстер. Подобные материалы намного быстрее изнашиваются и теряют первоначальный вид, уточнила специалистка.

Ранее дачникам раскрыли способ избавиться от муравьев на участке. Сделать это поможет старая куртка на синтепоне — утеплитель нужно повязать на деревья, на которые нападают вредители. Спустя несколько часов вокруг повязки скопится множество насекомых, которые застрянут в синтепоне или упадут с него.