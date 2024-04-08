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13:55, 8 апреля 2024Экономика

Назван способ избавиться от муравьев на даче

Чаплин: избавиться от муравьев на даче можно с помощью куртки

Фото: alvarobueno / Shutterstock / Fotodom

Избавиться от муравьев, нападающих на плодовые деревья на дачном участке, поможет старая куртка. Этот и другие способы справиться с вредителями назвал депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью «ОСН».

«Для того чтобы выиграть в борьбе с муравьями, вам понадобится старая куртка на синтепоне. Или можно просто купить небольшой рулон этого материала», — рассказал эксперт. По его словам, синтепон нужно повязать на деревья, на которые нападают муравьи. Спустя несколько часов вокруг повязки скопится множество насекомых, которые застрянут в синтепоне или упадут с него. Через сутки повязку следует сменить.

Кроме того, можно обработать основание деревьев конопляным маслом или создать защитный круг из сажи и льняного масла. В борьбе с муравьями также помогут листья аниса, смешанные с протертым чесноком, опилки и керосин, которые источают неприятный для насекомых запах. Их следует разложить возле муравейника и рядом с тропами, которыми ходят муравьи. В число других запахов, которые не переносят насекомые, входят петрушка, полынь, скипидар, чеснок, листья томата, молотая корица, древесный уголь, растительное масло, табачный пепел, бузина и дикая мята.

Наиболее действенным способом избавиться от вредителей является принудительное выселение с участка. Для этого следует ночью выкопать муравейник и вынести его в лес или поле. Оставшуюся от муравейника яму нужно облить кипятком.

Ранее дачников призвали закопать в грядки пластиковую бутылку перед поливом, чтобы обеспечить более глубокое поступление воды.

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      Александра Качан
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