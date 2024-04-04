Дачникам посоветовали закопать бутылку с одной целью

Агроном Коврижных посоветовала закопать бутылку в грядку для полива

Перед поливом дачникам рекомендуется закопать в грядки пластиковую бутылку. Таким советом с изданием «БелНовости» поделилась ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Рекомендуется взять большую емкость, например пятилитровую пластиковую бутылку с несколькими отверстиями в нижней части. Важно, чтобы горлышко и крышка выглядывали на поверхность. Перед поливом необходимо открутить крышку и направить поток воды в горлышко.

Это обеспечит поступление воды намного глубже. Благодаря этому почва станет напитываться влагой, обеспечивая благоприятное развитие культур с глубокой корневой системой. В итоге урожайность растения заметно повысится.

Ранее дачникам рекомендовали сделать горшки для рассады из апельсиновой корки. Для этого необходимо разрезать апельсин надвое, создав две полусферы. В дальнейшем растения можно будет пересадить прямо с горшками.