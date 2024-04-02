Дачников призвали сделать горшки для рассады из апельсинов

Агроном Коврижных: апельсиновая корка подойдет для посадки плодовых культур

Апельсиновая корка может служить горшком для рассады. О необычном способе выращивания изданию «БелНовости» рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Оболочка цитруса станет идеальным горшочком для молодого растения. Для его создания нужно взять один апельсин, разрезать его пополам и аккуратно извлечь из него мякоть. Важно сделать это так, чтобы корка представляла собой цельную полусферу. Тогда у дачника получится два горшочка.

Такие емкости не только интересно смотрятся на подоконнике, но и положительно влияют на растение. Пересаживать растения можно, не извлекая его из «горшка», что также удобно для рассады.

Ранее эксперты «БелНовостей» призвали дачников использовать банановую кожуру для удобрения рассады томатов. Рассаду необходимо полить смесью воды, банановых корок и сахара. Каждому растению требуется 2-3 столовые ложки удобрения.