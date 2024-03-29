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16:40, 29 марта 2024Среда обитания

Дачников призвали использовать шкурки бананов с одной целью

Смесь сахара и кожуры банана является идеальной подкормкой для рассады томатов

Фото: Sandie Clarke / Unsplash

Смесь банановой кожуры и сахара является идеальной подкормкой для рассады томатов. Об этом сообщили эксперты «БелНовостей».

Для приготовления удобрения дачникам рекомендовали нарезать шкурку одного банана на кусочки и оставить в литре воды на три дня. Через указанное время настой необходимо процедить, затем добавить чайную ложку сахара. Далее раствор следует перемешать до полного растворения кристалликов сахара. Поливать рассаду следует исходя из 2-3 столовых ложек на растение.

Проводить эту подкормку эксперты посоветовали после проведения пикировки (перемещения сеянца в другой лоток или горшок). Она будет особенно полезна, если сеянцы растут в бедной почве или коме земли небольшого объема, отметили эксперты.

Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных посоветовала дачникам не выращивать на участке деревья-аллергены и деревья с агрессивной корневой системой — последние могут повредить постройки или подземные коммуникации.

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      Мария Черкасова
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