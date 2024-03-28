Дачникам перечислили «врагов»

Агроном Коврижных: на даче не следует высаживать деревья-аллергены

Деревья с высокой аллергенностью и агрессивной корневой системой сделают дачный участок менее уютным. «Врагов» комфорта на дачном участке перечислила в разговоре с «МОС СМИ» агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Так, береза и тополь могут доставлять неудобства людям с аллергией. К деревьям с агрессивной корневой системой относятся клены, тополя и ивы. Их корни могут повредить соседнюю постройку или подземные коммуникации.

Быстрорастущие деревья требуют постоянного обрезания. Если этого не делать, участок рискует превратиться в заросли. Деревья с крупными листьями также могут создать дополнительную работу для дачника, поскольку по осени с них начнут опадать листья. Дачникам, которые не хотят возиться с уборкой, рекомендуется исключить липы, клены и дубы.

Ранее агроном Анастасия Коврижных призвала дачников для ухода за свеклой удобрять посадки раствором соли. Это сделает взошедшие корнеплоды более сладкими.