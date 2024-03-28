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19:18, 28 марта 2024Среда обитания

Дачников призвали полить свеклу солевым раствором

Эксперты призвали дачников удобрять свеклу соляным раствором

Водой с солью необходимо поливать свеклу, чтобы добиться хорошего урожая. Таким советом с дачниками в разговоре с изданием «БелНовости» поделилась агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Для того, чтобы приготовить раствор, необходимо развести в ведре воды столовую ложку соли. Затем следует полить им грядку. Агроном отметила, что благодаря такому удобрению корнеплоды должны стать более сладкими.

Коврижных перечислила и другие важные аспекты выращивания свеклы. Почву необходимо прорыхлить еще до того, как взошли семена. После появления всходов нужно обрабатывать грунт в междурядьях. Это необходимо делать, не повреждая ростков.

Также важно правильно поливать свеклу. Она хорошо реагирует на так называемое «дождевание» — орошение, напоминающее дождь. При таком способе полива шансы на повышение урожайности станут максимальными, уточнила Коврижных.

Ранее дачникам посоветовали посыпать грядки с клубникой табачной пылью. По словам Коврижных, это повысит их урожайность.

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      Мария Черкасова
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