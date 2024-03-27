Дачников призвали посыпать грядки пылью

Агроном Коврижных: для подкормки клубники посыпьте грядки табачной пылью

Повысить плодородие почвы на клубничной грядке и отпугнуть вредителей можно с помощью табачной пыли. Таким советом с изданием «БелНовости» поделилась ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Проводить эту процедуру нужно ранней весной, когда сходит снег. Для подкормки рекомендуется приготовить смесь из натуральных сухих удобрений. Табачная пыль является отличным природным средством для борьбы с различными вредителями — тлей, муравьями, долгоносиков, крестоцветных блошек и других. Она также эффективно удобряет почву. Двух литров табачной пыли хватит для трех клубничных грядок, отметила Коврижных.

Зола также является хорошим удобрением для клубники. Она способствует ее росту, улучшает процесс фотосинтеза и содержит ценный калий, а также помогает отпугивать вредителей. Рекомендуется смешать килограмм золы с табачной пылью и использовать эту смесь для обработки клубничных грядок. Так можно делать 2-3 раза в течение весны.

Ранее агроном Анастасия Коврижных призвала дачников удобрять золой картофель. По ее словам, этот метод поможет защитить посадки от колорадского жука.