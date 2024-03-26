Дачников призвали срочно посыпать картофель золой

Эксперт Коврижных назвала способ борьбы с колорадским жуком

Чтобы защитить картофель от колорадского жука, его нужно посыпать древесной золой. Таким советом с изданием «БелНовости» поделилась агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Древесная зола хороша как в качестве профилактики, так и для борьбы. Для ее применения необходимо просеять нужное количество древесной золы и опылять посадки. На каждый квадратный метр уйдет не более двух ложек. Повторять процедуру нужно каждые четыре дня.

Другой метод борьбы — физически собирать вредителей. Это стоит делать регулярно. Коврижных назвала и другой способ борьбы с жуками. Посадки нужно опрыскать березовым дегтем, разведенным в ведре с водой. Эту процедуру достаточно провести всего один раз.

Ранее член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов в беседе с «Общественной службой новостей» (ОСН) посоветовал российским дачникам срочно осмотреть участки на наличие запрещенных растений. Он напомнил, что на участках с недавних пор запрещено разводить ипомею трехцветную.

