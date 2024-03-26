Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:32, 26 марта 2024Среда обитания

Дачников призвали срочно посыпать картофель золой

Эксперт Коврижных назвала способ борьбы с колорадским жуком

Фото: Alexander Knyazhinsky / Shutterstock / Fotodom

Чтобы защитить картофель от колорадского жука, его нужно посыпать древесной золой. Таким советом с изданием «БелНовости» поделилась агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Древесная зола хороша как в качестве профилактики, так и для борьбы. Для ее применения необходимо просеять нужное количество древесной золы и опылять посадки. На каждый квадратный метр уйдет не более двух ложек. Повторять процедуру нужно каждые четыре дня.

Другой метод борьбы — физически собирать вредителей. Это стоит делать регулярно. Коврижных назвала и другой способ борьбы с жуками. Посадки нужно опрыскать березовым дегтем, разведенным в ведре с водой. Эту процедуру достаточно провести всего один раз.

Ранее член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов в беседе с «Общественной службой новостей» (ОСН) посоветовал российским дачникам срочно осмотреть участки на наличие запрещенных растений. Он напомнил, что на участках с недавних пор запрещено разводить ипомею трехцветную.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший советник офиса Зеленского случайно заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Что именно он сказал?

      Европейская страна задумалась о новых запретах на поставки из России

      Во Франции призвали демилитаризировать Украину для мира

      Россиянам раскрыли способ снизить давление без таблеток

      Выбор певицы для выступления на Олимпиаде во Франции вызвал скандал

      Черчесову предложили возглавить иностранную сборную

      Врач назвала эффективные способы избавиться от мешков под глазами

      Лукашенко назвал полной дурью слова о планах России напасть на Запад

      Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом

      Лавров заявил о провокации Западом конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше