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12:23, 22 марта 2024Среда обитания

Дачников призвали срочно проверить участки на наличие «запрещенки»

Адвокат Краснов: дачникам нужно проверить участки на соответствие новым законам

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Российским дачникам нужно срочно осмотреть свои участки на наличие запрещенных растений. Проверить загородные территории на соответствие новым законам призвал член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов в беседе с «Общественной службой новостей» (ОСН).

Это нужно, чтобы избежать административного или даже уголовного наказания, подчеркнул эксперт. Краснов напомнил, что в феврале 2024 года в России приняли закон о запрете выращивания на дачном участке некоторых популярных у садоводов растений — в том числе ипомеи трехцветной.

При этом наказание грозит за умышленное содержание наркосодержащих цветов. Если удастся доказать обратное — например, показать чистые анализы и доказать непричастность к наркобизнесу, — ответственности получится избежать. Но лучше заблаговременно очистить территорию от запрещенных растений, посоветовал специалист.

Ранее дачникам дали советы по борьбе с ипомеей трехцветной на участке. Вырывая растение, необходимо удалять глубокий корень, чтобы вьюнок не отрастал вновь. От свежих ростков стоит избавляться незамедлительно, не дожидаясь появления листьев. Весной участок, где росла ипомея, нужно сразу же покрыть черной мульчей.

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      Нина Ташевская
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