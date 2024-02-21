Дачникам дали советы по борьбе с популярным наркосодержащим цветком

Агроном Яковлев: в борьбе с ипомеей трехцветной не стоит использовать гербициды

Как и от любого вьюна, избавиться от ипомеи трехцветной непросто. Советы по борьбе с популярной садовой культурой, которую накануне признали наркотиком, дачникам дал агроном Василий Яковлев. Его слова приводит газета «Аргументы и факты»

Вырывая растение, необходимо удалять глубокий корень, чтобы вьюнок не отрастал вновь. От свежих ростков стоит избавляться незамедлительно, не дожидаясь появления листьев. Весной участок, где росла ипомея, нужно сразу же покрыть черной мульчей.

Данный цветок предпочитает кислые почвы, поэтому в борьбе с ипомеей помогут известковые удобрения. Внести вещества необходимо не только в месте произрастания вьюна, но и на соседних грядках и клумбах. Ударяться в гербициды эксперт не советует. Химикаты — это скорее радикальная мера, а применение таких веществ может сказаться и на других посадках. Прибегать к использованию гербицидов можно лишь в крайнем случае, обращает внимание Яковлев.

Ранее в Госдуме захотели разъяснить населению последствия разведения ипомеи трехцветной. Законотворцы опасаются, что под уголовную ответственность могут попасть и опытные дачники, которые годами выращивали растение в качестве декоративного.

Согласно постановлению правительства от 7 февраля 2024 года, ипомея трехцветная, равно как гармала и турбина щитковидная, была включена в перечень растений, содержащих психотропные вещества и подлежащих госконтролю. В семенах растения обнаружили галлюциноген эргин, схожий с ЛСД.