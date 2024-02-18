Россиянам объяснили возможные проверки из-за популярных растений на даче

Депутат Гаврилов: проверку выращивания ипомеи могут провести по жалобам граждан

Правительство России включило популярную у дачников трехцветную ипомею в перечень растений, подлежащих государственному контролю. Выращивание таких вьюнов может привести к штрафу или аресту. Об этом в комментарии «Ленте.ру» предупредил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Кто и как будет выявлять выращенные растения ипомеи, пока неизвестно. Скорее всего, возможные проверки и выявление нарушений будут вести релевантные государственные органы, такие как садово-парковое хозяйство, озеленение дворов, районные ЖЭКи, администрации муниципалитетов и прочие ведомства, предположил глава профильного комитета.

«Также в этом процессе может участвовать правление СНТ. Проверки могут проходить по запросу и жалобам граждан. Представители вышеуказанных органов могут контролировать дачи и участки, где ведется выращивание растений, и в случае обнаружения нарушений применять соответствующие меры и санкции», — объяснил депутат.

По его словам, если количество кустов ипомеи на участке превышает 10, физических лиц могут арестовать на срок до 15 суток или оштрафовать на 5 тысяч рублей. Организации также подлежат наказанию в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

«В каких случаях возможен уголовный срок? Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. В таком случае санкции включают в себя лишение свободы на срок до двух лет. Также чревато наказанием хранение или получение трех граммов семян», — объяснил Гаврилов.

Депутат также пообещал направить запрос в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, чтобы выяснить, какие еще нововведения могут затронуть дачников. Необходимо заранее и более широко оповещать граждан о подготовке таких изменений, подчеркнул он.

Ранее эколог Илья Рыбальченко предупредил о возможном агрессивном воздействии на окружающую среду растения мискантуса, которое планируют выращивать в России в сельскохозяйственных целях. По словам эксперта, мискантус является быстрорастущим растением и может представлять опасность для других культур. Необходимо поднять вопрос о более тщательном исследовании экологического воздействия мискантуса, чтобы исключить вероятность того, что он станет вытеснять собой другие растения, как это делает борщевик, добавил специалист.