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13:48, 8 ноября 2023Среда обитания

Эколог предупредил о возможной опасности разрабатываемой в России агрокультуры

Эколог Рыбальченко: мискантус может оказаться агрессивным растением

Фото: Jens Kalaene / ZB / Globallookpress.com

Растение мискантус, которое планируют выращивать в России в сельскохозяйственных целях, может оказывать агрессивное воздействие на окружающую среду. О возможной опасности агрокультуры предупредил эколог Илья Рыбальченко, пишет телеканал «360».

По словам эксперта, мискантус является быстрорастущим растением и по этой причине может представлять опасность для других культур. «Если растение растет быстро, то во время эволюции у него выработалось отличительное поведение. Не бывает так, что надземная часть растет быстро, а корневая — медленно, не захватывая новые территории», — пояснил он. В связи с этим Рыбальченко убежден в необходимости поднять вопрос о более тщательном исследовании экологического воздействия мискантуса, чтобы исключить вероятность того, что он станет вытеснять собой другие растения, как это делает борщевик.

«Сама по себе попытка использовать вместо дерева что-то быстрорастущее правильная и верная, но мы еще точно не знаем, вреден ли этот тростник. В противном случае ситуация совсем не улучшится», — обосновал свою позицию специалист.

Днем ранее стало известно, что в России внедряют новую экзотическую сельскохозяйственную культуру мискантус. Утверждается, что это многолетнее травянистое растение можно эффективно перерабатывать в целлюлозу. С одного гектара плантаций можно без дополнительных затрат получать в среднем до четырех тонн целлюлозы.

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      Полина Кислицына
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