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09:42, 21 февраля 2024Среда обитания

Последствия разведения признанного наркотиком цветка попросили объяснить

В Госдуме попросили разъяснить последствия разведения ипомеи трехцветной

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россиянам должны разъяснить последствия разведения ипомеи трехцветной, накануне признанной наркотиком. С соответствующим предложением выступил комитет Госдумы по труду и социальной политике, пишут «Известия».

Депутаты направили запросы в Минсельхоз и Генпрокуратуру. Законотворцы опасаются, что под уголовную ответственность могут попасть и опытные дачники, которые годами выращивали ипомею в качестве декоративного растения. В то же время, как отмечается в документе, даже ученые-ботаники не всегда способны отличить наркосодержащий сорт цветка от разрешенного. В Минсельхозе «Известиям» пояснили, что это растение не относится к сельскохозяйственным, а потому не входит в компетенцию ведомства.

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Несмотря на объявленные ограничения, семена растения до сих пор остаются в продаже: и в рознице, и на маркетплейсах, и в специализированных интернет-магазинах. Изъять цветок из товарооборота требуют активисты Общественной потребительской инициативы (ОПИ). Они обращают внимание, что семена ипомеи продаются по 0,5-1 грамму без ограничения количества упаковок, в то время как уголовная ответственность грозит за хранение и сбыт уже 3 граммов, то есть трех-шести упаковок. Организация обратилась в МВД, Следком и Генпрокуратуру. На данный момент, как выяснили журналисты, на новый закон отреагировали модераторы торговой площадки WIldberries.

По мнению экспертов, отучить садоводов от разведения ипомеи удастся за один летний сезон. При этом о запрете этой культуры в других странах ничего неизвестно, ссылается газета на данные Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева.

Согласно постановлению правительства от 7 февраля 2024 года, ипомея трехцветная, равно как гармала и турбина щитковидная, была включена в перечень растений, содержащих психотропные вещества и подлежащих госконтролю. В семенах растения обнаружили галлюциноген эргин, схожий с ЛСД.

Ранее от выращивания ипомеи трехцветной россиян предостерег депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Если на участке растет больше 100 вьюнов, это квалифицируется как преступление, обратил внимание парламентарий.

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      Виктория Клабукова
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