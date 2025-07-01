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05:49, 1 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали об атаке на Харьков российским дроном нового типа

Мэр Харькова Терехов: ВС РФ атаковали город дроном нового типа «Черника»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале сообщил о том, что российские войска впервые атаковали город беспилотником нового типа «Черника».

«Специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар дроном нового типа под названием "Черника"», — уточнил городской глава.

В апреле прошлого года стало известно, что в зону специальной военной операции отправили более 4,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов «Черника-2». Дрон с размахом крыла 2,2 метра может лететь к цели в автоматическом режиме, а на подлете оператор доводит аппарат до цели в ручном режиме.

Бойцы роты беспилотников 110-й бригады 51-й армии «Южной» группировки российских войск, которые работали в ноябре на донецком участке фронте, высоко оценили эффективность этого БПЛА.

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