Российские военные оценили дрон «Черника-2»

Бойцы «Южной» группировки оценили дрон «Черника-2» с дальностью 100 километров

Бойцы роты беспилотников 110-й бригады 51-й армии «Южной» группировки российских войск, которые работают на донецком участке фронте, высоко оценили эффективность беспилотников «Черника-2». Об этом командир расчета дрона с позывным Акаб сообщил РИА Новости.

Он отметил, что в подразделения Вооруженных сил России поступают до 200 дронов в месяц. Дальность полета аппарата зависит от уровня сигнала наземного оборудования. «Если хороший сигнал — можно пролететь до 100 километров. Данное крыло показало себя с хорошей стороны, дает хорошие результаты, и есть уже пораженные цели, и их много: техника, здания, блиндажи противника — до всего долетает», — сказал командир.

По его словам, детали беспилотников поступают в технический отдел роты беспилотников. Там аппараты собирают, устанавливают программное обеспечение и заряд, а также проводят предварительную проверку.

Акаб отметил, что изначально дрон нес до 2,5 килограмма полезной нагрузки, а после доработки масса боевой части увеличилась до 3,5 килограмма. Длительность полета с боевой частью составляет 1,5 часа.

В апреле стало известно, что в зону специальной военной операции отправили более 4,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов «Черника-2». Дрон с размахом крыла 2,2 метра может лететь к цели в автоматическом режиме, а на подлете оператор доводит аппарат до цели в ручном режиме.