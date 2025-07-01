Пленный ВСУ Рузгин: Украинские военкомы мобилизуют мужчин с болезнями и травмами

Пленный военнослужащий 23-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Рузгин заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) во время насильной мобилизации не обращают внимания на наличие болезней и физическое состоянии украинцев ради положительной статистики. Его слова приводит РИА Новости.

Рузгин сообщил, что украинские военкомы мобилизуют мужчин с болезнями и травмами. «ТЦК забирают всех: косых, больных, кривых, всех подряд. Они не смотрят ни на что. Лишь бы им показатель был, галочки», — рассказал он.

Пленный добавил, что его не раз пытались призвать. Его вывезли ночью без уведомления и не сообщили об этом его матери.

Ранее Рузгин призвал украинцев сопротивляться сотрудникам ТЦК. По его словам, среди самых боевых представителей ТЦК есть множество тех, кто около месяца прослужил в зоне АТО.