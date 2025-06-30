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22:53, 30 июня 2025Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ призвал украинцев сопротивляться сотрудникам ТЦК

Пленный боец ВСУ Рузгин призвал украинцев сопротивляться сотрудникам ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Пленный военнослужащий 23-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Рузгин в разговоре с РИА Новости призвал украинцев оказывать силовое сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

«Пацаны, прячьтесь, скрывайтесь, бейте ТЦК, стреляйте их», — заявил он.

По его словам, среди самых боевых сотрудников ТЦК множество тех, кто около месяца прослужил в зоне АТО.

Ранее украинец пожаловался на накачку призывников наркотическими препаратами. Мужчина поделился, что в течение четырех дней отказывался от пищи и воды, чтобы не получить дозу психотропных веществ.

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