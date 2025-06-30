Пленный боец ВСУ Рузгин призвал украинцев сопротивляться сотрудникам ТЦК

Пленный военнослужащий 23-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Рузгин в разговоре с РИА Новости призвал украинцев оказывать силовое сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

«Пацаны, прячьтесь, скрывайтесь, бейте ТЦК, стреляйте их», — заявил он.

По его словам, среди самых боевых сотрудников ТЦК множество тех, кто около месяца прослужил в зоне АТО.

Ранее украинец пожаловался на накачку призывников наркотическими препаратами. Мужчина поделился, что в течение четырех дней отказывался от пищи и воды, чтобы не получить дозу психотропных веществ.