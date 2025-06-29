Украинец рассказал об используемых ТЦК методах принуждения при вступлении в ВСУ

Житель Украины пожаловался на методы сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), которые они используют для принуждения к вступлению в ряды военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Автор публикации рассказал, что он поговорил с одним из мужчин, оказавшимся в ТЦК не по собственной воле. По его словам, он находился там четыре дня, отказывался от пищи и еды, чтобы не получить дозу психотропных веществ. Автор предположил, что в обед им подмешивали психотропные вещества, изменяющие поведение.

По его данным, подобное на Украине происходит не первый раз. С опаской к кормлению в таких центрах относятся в Харькове, Одессе и Николаеве. Жители пишут, что во время пребывания в ТЦК из памяти могут исчезнуть пару дней, чем пользуются военкомы, склоняющие к подписанию добровольческого контракта в ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинцы начали спасаться от военкомов гранатами. Житель одного из городов запечатлел мужчину, катавшегося на трамвае с гранатой. По словам очевидцев, пассажир трамвая заметно нервничал и постоянно выглядывал кого-то в окно.

Главком ВСУ Сырский не так давно заявил, что в стране нужно провести реформу ТЦК. По его мнению, пора изменить подходы для менее шокирующей мобилизации и устранения происходящих «позорных случаев».